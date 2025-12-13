Dev projenin büyük bölümü açıldı: Sınır kapılarına yüksek standartlı ulaşım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu’nun 1. ve 3. kesimlerinin açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, konuşmasında Van’ın doğal ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en eski yaşam alanlarından biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “İpek Yolu’nun kadim duraklarından biri olan şehrimiz, ülkemizin İran’a, Türk Cumhuriyetlerine ve Uzakdoğu’ya açılan önemli bir kapısıdır.” ifadesini kullandı.

Van’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti Hükümetlerinin nezdinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu nedenle ilimizin sosyo-ekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve tarih boyunca taşıdığı büyük stratejik önemi pekiştirmek için önemli ulaşım ve altyapı yatırımlarını hayata geçiyoruz. Van’ın kadim tarihini, topraklarının bereketini Türkiye’nin geleceğine taşıyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle; her zamanki gibi yaparsa AK Parti yapar diyoruz.”

Yolun Tamamı 41 Kilometre Uzunluğunda Projelendirildi

Uraloğlu, yoğun şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip Van’ın en önemli ihtiyaçlarından birinin de şehir merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yolu olduğunun altını çizdi. Uraloğlu, “Bu kapsamda da Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu’na bağlanan 41 kilometre uzunluğundaki Van Çevre Yolu’nu projelendirmiştik. Proje bünyesinde 8 köprülü kavşak ve demir yolu geçişi için de 1 adet köprü yer alan projemizi bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında tasarladık.” açıklamasında bulundu.

Toplam 28 Kilometrelik Kesim Hizmete Açıldı

Uraloğlu, bugün ise çevre yolunun Edremit Kavşağı ile Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik 1. kesimi ile Özalp Kavşağı’yla Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik 3. kesimi olmak üzere toplam 28 kilometresini hizmete açtıklarını belirtti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu kesimleri tamamlayıp; şehir içinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak merkezdeki trafik yoğunluğu büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Kuzey-güney ve doğu-batı aksında Anadolu’nun dört bir yanından gelen uluslararası transit trafiğin de; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına yüksek standartlı bir şekilde ulaşmasını sağlamış oluyoruz. Kalan 13 kilometrelik kesimi de önümüzdeki senenin sonuna gelmeden bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yolun Tamamı Hizmete Alındığında 2,7 Milyar Lira Tasarruf Edilecek

Van Çevre Yolu’nun tamamını hizmete aldıklarında ise mevcut güzergâhta 75 dakika olan geçiş süresini yarı yarıya hatta daha fazla azaltarak 20-25 dakikaya düşüreceklerini belirten Uraloğlu, “Böylece zamandan 2 milyar 400 milyon lira, akaryakıttan ise 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 miyar 700 milyon lira tasarruf edeceğiz. Buraya yapmış olduğumuz yatırımı 4 yılda geri dönüştürmüş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 15 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Van’ın Ulaşım ve İletişim Altyapısına 80 Milyar Lira Yatırım

Uraloğlu, Van’ın, hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehiriçi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Van’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 80 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardık. Yollarında hiç bitümlü sıcak kaplama yoktu, 400 kilometre üstünde BSK kaplama yaptık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis, Erciş-Patnos, Van-Güzelsu, Erciş-Muradiye, Van-Özalp-Saray-Kapıköy gibi önemli güzergâhları bölünmüş yol olarak inşa ettik. Van’ı İran’a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı’na ulaşım sağlaması bakımından önem arz eden Van-Muradiye-Çaldıran Yolu’nu da bu yıl başarıyla tamamladık. Karla mücadelenin en çetin geçtiği 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi’nde artık yolculuk çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu yatırımla hem uluslararası ticaretimize hız kattık hem de bölge insanımızın kış şartlarındaki ulaşım çilesini büyük ölçüde ortadan kaldırdık.”

Uraloğlu ayrıca, Kale, İki Nisan, Erciş Sanayi, Van Bölge Araştırma Hastanesi, Edremit Bölge Yerleşkesi ve Karahan Köprülü Kavşaklarını tamamladıklarını kaydetti.

Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom Tarihi Köprülerinin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini de belirten Uraloğlu, Kuskunkıran, Karabet Kar, Çatak Çığ ve son olarak da geçen yıl Kasım ayında Güzeldere Tünelini açtıklarını hatırlattı. Uraloğlu, Güzeldere Tüneli’ni hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyon 330 bin aracın kullandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla da Van Çevre Yolu’nun kalan 13 kilometrelik kesimi ile Adilcevaz-Erciş, Edremit-Kuskunkıran, Van-Özalp-Kapıköy Yolları gibi 15 karayolu projesinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Tatvan-Van Arasındaki Seyir Süresi Feribotla 3.5 Saate Düştü

Van’daki yatırımların sadece karayoluyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Van Gölü’nün şehre daha fazla ekonomik katkısı olması için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demiryolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak yük taşıma kapasitesini 7 kat artırdık. Feribotları yeniledik. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük.”

Havalimanını geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir havalimanına dönüştürdüklerini de vurgulayan Uraloğlu, “Mevcut 2 bin 750 metre uzunluğundaki pistimizi tamamen yeniledik. 2 bin 150 metre uzunluğunda yepyeni bir paralel taksi yolu inşa ettik. Pist ile paralel taksi yolunu birbirine bağlayan 5 adet hızlı çıkış taksi yolu kazandırdık. Mevcut pist, mevcut taksi yolları, dönüş cepleri ve apronun elektrik imalatını ve ışıklandırmaları komple yeniledik. Bugün, havalimanımızdan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya Havalimanları olmak üzere 6 farklı lokasyona haftalık 176 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Canı gönülden inanıyorum ki 2026’dan itibaren Van Ferit Melen Havalimanı, hem yolcu sayısında hem de hizmet kalitesinde yepyeni rekorlara imza atacak.” dedi.