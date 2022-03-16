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Yerel Dev operasyon! Uyuşturucu operasyonunda 39 kişi yakalandı!
Yerel

Dev operasyon! Uyuşturucu operasyonunda 39 kişi yakalandı!

Gaziantep’te jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:47:00 -
Dev operasyon! Uyuşturucu operasyonunda 39 kişi yakalandı!

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Mart 2022 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu, 244 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 31 adet mühimmat, 1 adet kama, 2 adet hassas terazi ile 13 bin 465 TL paranın ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi. (İLKHA)

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