Dev operasyon! Uyuşturucu operasyonunda 39 kişi yakalandı!
Gaziantep’te jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9-15 Mart 2022 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 kilo 855 gram sentetik uyuşturucu, 244 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 31 adet mühimmat, 1 adet kama, 2 adet hassas terazi ile 13 bin 465 TL paranın ele geçirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi. (İLKHA)