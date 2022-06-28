Dev operasyon! Diyarbakır'da 2 bin kök Hint keneviri ele geçirilip...
Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 2026 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 2026 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde N.Ç. (44) isimli şüphelinin Dicle nehri kıyısında yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit eden Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda N.Ç. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda ele geçirilen 2026 kök Hint keneviri bitkisi gerekli numunelerin alınmasının ardından yerinde imha edildi. (İLKHA)