Dev operasyon! Bin 367 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerini artıran Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün ülke genelinde 100 bin 811 personelin katılımıyla "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi.

İki aşamalı uygulamada, okullar ve yurtların çevreleriyle üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmak üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park, bahçeler kontrol edildi.

Denetimler sırasında 14 bin 571 kara, 99 deniz ve 5 hava aracı ile 292 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce uygulama kapsamında 573 bin 612 kişi, bin 109'u servis aracı olmak üzere 71 bin 633 araç ve 34 bin 35 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Kontroller sonucu 3'ü adam öldürme, 3'ü yağma, 63'ü yaralama, 48'i hırsızlık, 51'i dolandırıcılık, 2'si cinsel saldırı, 5'i çocuğun cinsel istismarı, 20'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 17'si kaçakçılık, 2'si FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik ve bin 153'ü diğer suçlardan olmak üzere bin 367 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca uygulama kapsamında 11'i çocuk olmak üzere 25 kayıp kişi de bulundu.

Denetimler sırasında çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 175 kişi gözaltına alındı.

Ekipler tarafından 186 aranan araç yakalanırken, 821 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplamda 2 milyon 212 bin 648 lira cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 96 iş yeri kapatıldı.

Kişilerin üzerlerinde, araçlarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 44 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 31 kurusıkı tabanca, 899 mermi, 21 kesici/delici alet, 3 kilo 819 gram uyuşturucu madde, 34 uyuşturucu hap, bin 155 kök kenevir bitkisi, 20 litre kaçak içki ve 5 bin 13 paket kaçak sigara ele geçirildi.