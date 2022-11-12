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Spor Dev maça saatler kala flaş gelişme!
Spor

Dev maça saatler kala flaş gelişme!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Emre Belözoğlu'nun takımı Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, teknik direktör Okan Buruk'tan beklenmedik bir karar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 15:38:00 -
Dev maça saatler kala flaş gelişme!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Emre Belözoğlu'nun takımı Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, teknik direktör Okan Buruk'tan beklenmedik bir karar geldi. 

Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İki ekipte karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek isterken, Galatasaray cephesinde maça saatler kala beklenmedik bir gelişme yaşandı.

 

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve sezon başında takımı Galatasaray'a dönen genç futbolcu Yunus Akgün'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, maaşından memnun olmadığı hatta yakın çevresine 'dönerci akrabam bile benden çok kazanıyor' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçının kadrosuna dahil etmedi.

Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti.

Beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcunun bu sebeplerden dolayı Başakşehir maçının kadrosuna alınmadığı öne sürüldü.

Devre arasında takımdan ayrılacağı yönünde iddialar öne sürülürken, Fransa Ligue 1 ekibi Reims ile bir başka Fransız kulübün ilgilendiği, oyuncunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

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