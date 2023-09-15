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Spor Dev maç önceci büyük şok! Aboubakar Türkiye'ye dönmedi! Beşiktaş açıklama yaptı
Spor

Dev maç önceci büyük şok! Aboubakar Türkiye'ye dönmedi! Beşiktaş açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:31:00 -
Dev maç önceci büyük şok! Aboubakar Türkiye'ye dönmedi! Beşiktaş açıklama yaptı

Ailevi sebeplerden dolayı milli ara sonrası İstanbul'a dönmeyen Vincent Aboubakar, yüksek olasılıkla pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında oynamayacak.

Ailevi sebeplerden dolayı milli ara sonrası İstanbul'a dönmeyen Vincent Aboubakar, yüksek olasılıkla pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında oynamayacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlı cephede Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ailevi sebeplerden dolayı milli ara dönüşü izin istedi. Cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcu büyük olasılıkla pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmayacak.

CENK TOSUN'A HAZIR OL MESAJI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şenol Güneş, Vincent Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun'a görev verecek. Deneyimli hoca, milli futbolcuya Trabzonspor maçı için "Hazır ol" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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