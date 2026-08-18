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Kadın - Aile Dev kabaran garantili kek tarifi arayan: Zor diye vazgeçmeyi düşünenler... İşte isteyen hızla kabartan kek
Kadın - Aile

Dev kabaran garantili kek tarifi arayan: Zor diye vazgeçmeyi düşünenler... İşte isteyen hızla kabartan kek

Yeniakit Publisher
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Dev kabaran garantili kek tarifi arayan: Zor diye vazgeçmeyi düşünenler... İşte isteyen hızla kabartan kek

Dev kabaran kek zor yapılıyor diye her türlü yolu yapıp vazgeçmeyi düşünenler yağlı kek yerine bu keke övgüler yağdırıyor. Eski dönemde de yapılan yarım asırlık dev kabaran garantili kek tarifi için hazırlanan bu tarifle olağanüstü, kabaran ve lezzetli bir kek yapmak mümkün. İşte dev gibi kabaran kek ile ilgili önemli detaylar...

Dev Kabaran Garantili Kek Tarifi

Dev Kabaran Garantili Kek Tarifi İçin Malzemeler:

4 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
1 su bardağı süt (200 ml)
3 su bardağı un (elenmiş)
2 paket kabartma tozu
1 paket şeker vanilin
2 yemek kaşığı kakao

Dev Kabaran Garantili Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle 4 yumurtayı çırpma kabınıza alıp bir dk. mikserle karıştırın, sarıyla beyazı iyice karışsın.
Şekerinizi yumurtaları çırparken azar azar ekleyin ve köpük köpük olana dek çırpın.
Yumurtayla şekeri çırptıktan sonra kıvamı ve rengi mayonez gibi olmalıdır. Ve üzerinde bolca baloncuk olmalıdır. (????Önemli Detay) Yüzeyde oluşan baloncuklar kekimizin ne kadar güzel kabaracağını belirler.
Ardından sıvı yağı ve sütü çırparken yavaş yavaş ekleyin.
Tüm sıvılar karıştıktan sonra mikserinizi bırakın. 
Buradan sonra kesinlikle mikser veya karıştırıcı asla kullanmamalıyız
Ayrı bir kabınıza unu, kabartma tozunu ve vanilyayı elekten geçirerek birleştirin.
Unlu karışımı sıvı karışımın üzerine yavaş yavaş ekleyelim ve spatula ile dışardan içeri yuvarlaklar çizerek sabırla karıştıralım ???? çok çabuk karışmıyor ve küçük un topaklanmaları olabiliyor.
Güzelce karıştırdığınızda gideceğini göreceksiniz. Sakın pes edip miksere geçmeyin.
Kek kalıbınızı tereyağı ile iyice yağlayın ve kalıba un serpiştirin.
Bu kekinizin alt yüzeyinin güzel kızarmasını ve kalıptan kolaylıkla çıkmasını sağlayacaktır.
Kek karışımızın yarısını kalıba dökün geriye kalan yarısına 2 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştırın.
Kakaolu karışım biraz katılaşabilir çok az süt ekleyip kıvama getirebilirsiniz.
Kakaolu karışımı da kalıba döküp kürdan veya pipet yardımıyla kekin baloncuklarını çok gidermeden üzerinde gezdirerek desenler oluşturun.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında kontrollü olarak pişirin. Benim yaklaşık 50 dakika sürdü.
Fırınınızın kapağını 40 dakikaya kadar asla açmayın. Kürdan testi yaparak içini kontrol edin.
Kekiniz piştiğinde ilk sıcağı gidince, kalıptan çıkartıp servis edebilirsiniz.
Tarifi denerseniz, fotoğraf paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.

Olağanüstü, dev gibi kabaran ve lezzetli bir kek yapmak için yumurta ve şekeri iyice köpürtmek, malzemeleri oda sıcaklığında kullanmak ve fırını ilk 20 dakika asla açmamak gerekir. Tam ölçülü, klasik ve muazzam kabaran bir kek için en iyi tarif detayları aşağıdadır

Tereyağlı kek, ana malzemelerinden birinin tereyağı olduğu keklere verilen isim. Tereyağlı kek için temel malzemeler: tereyağı, şeker, yumurta, un ve kabartma tozu veya kabartma tozuna benzer mayalama maddeleri ile pişirilir. Amerikan mutfağının tatları arasında en mükemmel kek çeşitlerinden biri olarak kabul edilir.

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