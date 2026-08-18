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Gündem Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde şeker soruşturması: 47 şüpheli için harekete geçildi
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Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde şeker soruşturması: 47 şüpheli için harekete geçildi

Yeniakit Publisher
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Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde şeker soruşturması: 47 şüpheli için harekete geçildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen “Şeker Soruşturması”nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır. İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır." dedi.

Bakan Gürlek’in açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli gücümüzdür.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta”, “fruktoz” ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen “Şeker Soruşturması”nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir.

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Yorumlar

Muslum

Sahte şeker imalatçısı firmaların isimlerinin açıklanmasını istiyoruz bilelim ne yiyoruz ne içiyoruz kimden ne satın alıyoruz Bu firma isimleri açıklanmazsa Biz kendimizi nasıl koruyacağız?

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

HALKIN SAĞLIĞINA VE HELAL LOKMASINA GÖZ DİKENLERE KARŞI: ADALETİN SARSILMAZ İRADESİ! Halkımızın sağlığına göz dikenlere, vatandaşın helal lokmasına ve güvenine el uzatanlara karşı atılan bu kararlı adım, devletimizin yolsuzlukla mücadeledeki sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koymuştur.Adalet Bakanı Akın Gürlek’in liderliğinde 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve 47 şüpheliyi kapsayan bu şeker soruşturması, sadece bir denetim değil; kamu vicdanını rahatlatan, adalete olan güveni perçinleyen çok kritik bir hamledir.Vatandaşın hem sağlığını hem de cebini hedef alan her türlü kirli odağın üzerine bu denli cesaretle gidilmesi, "hukukun üstünlüğü ve temiz toplum" idealine olan bağlılığımızın en somut göstergesidir. Ticaret ahlakını hiçe sayan, haksız kazanç peşinde koşan kim olursa olsun, adaletin pençesinden kaçamayacağını bilmelidir.Halkın sağlığını ve huzurunu korumak adına tavizsiz bir duruş sergileyen, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün kökünü kazımak için operasyonun düğmesine basan tüm adli makamlarımızı yürekten tebrik ediyor ve destekliyoruz. Adalet mülkün temelidir; mülk de emniyettedir!
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