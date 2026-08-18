Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den çifte kanca
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Trendyol Süper Lig'in iki güçlü takımı, İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Torino forması giyen Emirhan İlkhan'ı Başakşehir ve Trabzonspor'un gündemine aldığı iddia edildi.
La Stampa'nın haberine göre; 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için her iki kulübün de İtalyan ekibinden bilgi aldığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ GELİR
Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha, siyah-beyazlıların kasasını doldurabilir. Transferin bonservisle gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, satıştan %15 pay alacak.
TORİNO SICAK BAKMIYOR
Öte yandan Torino yönetiminin ise, oyuncuyu gelecek planlamalarında gördüğü için kendisiyle yola devam etmek istediği belirtildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Serie A ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.