  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi “Borazan Erdem”den “Bülbül Şaban”a salvolar! ‘CHP para dağıttı’ demişsin, Özel dağıtırken neredeydin? İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: "Yeni nesil" suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak Muğla’da katliam gibi kaza! Otobüs TIR’a çarptı 2 ölü 3’ü ağır 18 yaralı Ankara'nın e-ihracattaki yeni rotası şekilleniyor! Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri Cunta heveslisi asker eskisi tutuklandı! Türker’in canı yine postal kokusu çekti CHP, Sunay’ı paraya boğmuş Soysuzlaştırma projelerine Bakan Tekin’den sert tepki: siz kimin çocuğusunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Süreç Kurulu'nun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta
Spor Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den çifte kanca
Spor

Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den çifte kanca

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emirhan İlkhan’a Süper Lig’den çifte kanca

Trendyol Süper Lig'in iki güçlü takımı, İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan'ı Başakşehir ve Trabzonspor'un gündemine aldığı iddia edildi.

La Stampa'nın haberine göre; 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için her iki kulübün de İtalyan ekibinden bilgi aldığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ GELİR

Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha, siyah-beyazlıların kasasını doldurabilir. Transferin bonservisle gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, satıştan %15 pay alacak.

 

TORİNO SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Torino yönetiminin ise, oyuncuyu gelecek planlamalarında gördüğü için kendisiyle yola devam etmek istediği belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Serie A ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.

Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!
Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!

Spor

Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!

Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi
Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi

Spor

Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi

Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!
Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Spor

Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!
Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!

Spor

Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23