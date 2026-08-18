Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio, Icardi için yoğun baskısını sürdürüyor. Serie A ekibi, rakiplerinin önüne geçmek için transferi hızlandırmaya çalışacak. Icardi'yi bir başka İtalyan ekibi Como da takip ediyor.
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.
Icardi'nin menajeri Elio Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda, Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. İtalya olabilir." demişti.
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