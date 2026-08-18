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Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı Katar'dan sürpriz karar: 'Türkiye'den geldiğini hızla fark ettik' diyerek duyurdular Sürpriz karar çıktı yine: Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil Güler misin, ağlar mısın? Sergen Yalçın'ın sildiği 3 futbolcu, Italiano ile ne halde! Adalet 11 yıl sonra yerini buldu: Almanya’da yakalanıp getirildi, kodesi boyladı Ormanlar cayır cayır yandı Fransa karıştı: Hükümet yalan söyledi imkanlarımız yetersiz! Uzun süren pazarlıklar sonrası ilk hamle gelecek mi? Cim-Bom Kim Min-jae'yi son anda bitirebilir!
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Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı

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Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşiyor.

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Foto - Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lazio, Icardi için yoğun baskısını sürdürüyor. Serie A ekibi, rakiplerinin önüne geçmek için transferi hızlandırmaya çalışacak. Icardi'yi bir başka İtalyan ekibi Como da takip ediyor.

#2
Foto - Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı

Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.

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Foto - Uzun süren sessizliğin ardından ilk flaş gelişme: İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı

Icardi'nin menajeri Elio Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda, Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor. İtalya olabilir." demişti.

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