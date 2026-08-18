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Otomotiv
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Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

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Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

1.5 milyon lira bütçesi olanlar için otomobiller arasında yelpaze genişlese de kararsız kalanlar için 8 modeli listeledik.

#1
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Otomobil pazarında 1.5 milyon liralık bütçe seçenekleri artırsa da doğru aracı seçmek kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bu bütçe aralığında sorunsuz sürüş, premium his ve yüksek model yılını bir arada sunan 8 öne çıkan otomobili bir araya getirdik.

#2
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Sürücülere geniş bir yelpaze sunan listede; yakıt tasarrufu sağlayan hibritler, LPG uyumlu atmosferik motorlar ve yüksek performanslı benzinli seçenekler yer alıyor.

#3
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Üst düzey konfor, geniş iç mekân ve sürüş keyfini ön planda tutan modeller, ikinci el piyasasında prestij ve güvenilirliği bir arada arayanlara hitap ediyor.

#4
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

YAKIT CİMRİLERİ VE PREMİUM MARKALAR LİSTEDE Hancars.tr tarafından paylaşılan listeye göre 1.5 milyon TL bütçeyle alınabilecek 8 otomobil şöyle:

#5
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Citroën C4 X

#6
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

BMW 316i Luxury Line

#7
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Volkswagen Passat 1.5 TSI

#8
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Skoda Superb 1.6 TDI

#9
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Audi A3 Sedan 1.6 TDI / 35 TFSI

#10
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Renault Megane 1.3 TCe

#11
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Honda Civic 1.6 i-VTEC

#12
Foto - Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil

Toyota Corolla 1.8 Hybrid

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