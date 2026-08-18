Düşük yakıt maliyeti ve konfor bir arada! İşte 1,5 milyon TL ile alınabilecek 8 otomobil
1.5 milyon lira bütçesi olanlar için otomobiller arasında yelpaze genişlese de kararsız kalanlar için 8 modeli listeledik.
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1.5 milyon lira bütçesi olanlar için otomobiller arasında yelpaze genişlese de kararsız kalanlar için 8 modeli listeledik.
Otomobil pazarında 1.5 milyon liralık bütçe seçenekleri artırsa da doğru aracı seçmek kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bu bütçe aralığında sorunsuz sürüş, premium his ve yüksek model yılını bir arada sunan 8 öne çıkan otomobili bir araya getirdik.
Sürücülere geniş bir yelpaze sunan listede; yakıt tasarrufu sağlayan hibritler, LPG uyumlu atmosferik motorlar ve yüksek performanslı benzinli seçenekler yer alıyor.
Üst düzey konfor, geniş iç mekân ve sürüş keyfini ön planda tutan modeller, ikinci el piyasasında prestij ve güvenilirliği bir arada arayanlara hitap ediyor.
YAKIT CİMRİLERİ VE PREMİUM MARKALAR LİSTEDE Hancars.tr tarafından paylaşılan listeye göre 1.5 milyon TL bütçeyle alınabilecek 8 otomobil şöyle:
Citroën C4 X
BMW 316i Luxury Line
Volkswagen Passat 1.5 TSI
Skoda Superb 1.6 TDI
Audi A3 Sedan 1.6 TDI / 35 TFSI
Renault Megane 1.3 TCe
Honda Civic 1.6 i-VTEC
Toyota Corolla 1.8 Hybrid
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