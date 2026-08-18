Bakan Fidan'dan Orta Doğu mesaisi: İki kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, atar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı.
Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
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