  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde şeker soruşturması: 47 şüpheli için harekete geçildi Müslümanların ev ve arazilerini dağıtacaklar! İsrail Filistin’e yüz binlerce Yahudi getirecek Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı 'Tarikatlar değil Kemalizm kapatılsın!' Sapanca Gölü’nün altında ne var? Vatikan’ın peşinde olduğu gizem! YKS sonuçları açıklandı SGK borcunda son tarih belli oldu! 60 günlük süre doldu! ABD'den İran'a operasyon hazırlığı 18 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 18 Ağustos 2020: Mehmet Ali Tekin'in vefatı (Gazeteci-Yazar)
Yerel 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Felaketin sebebi yola fırlayan parça
Yerel

2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Felaketin sebebi yola fırlayan parça

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Konya’nın Sarayönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra Konya-Afyonkarahisar Kara yolu üzeri Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne girdi. Bu sırada otomobilin arkasından gelen Mehmet Emin Şen (36) idaresindeki otomobil, savrulan araçtan kopan parçadan kaçmak isterken kontrolden çıktı. Refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobil havalanarak H.S.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ve başka bir otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Mustafa Kaya (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne giren otomobilden kopan parçanın yola doğru gittiği, arkadan gelen otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp havalanması ve karşı yönden gelen iki araca çarptığı görülüyor.

Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı
Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

Gündem

Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

Samsun'da gol düellosu! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!
Samsun'da gol düellosu! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

Spor

Samsun'da gol düellosu! Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

Muğla’da katliam gibi kaza! Otobüs TIR’a çarptı 2 ölü 3’ü ağır 18 yaralı
Muğla’da katliam gibi kaza! Otobüs TIR’a çarptı 2 ölü 3’ü ağır 18 yaralı

Aktüel

Muğla’da katliam gibi kaza! Otobüs TIR’a çarptı 2 ölü 3’ü ağır 18 yaralı

Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı
Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı

Gündem

Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23