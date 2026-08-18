Muğla’da katliam gibi kaza! Otobüs TIR’a çarptı 2 ölü 3’ü ağır 18 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolcu Mustafa Saydam hayatını kaybederken, 3’ü ağır 18 kişi yaralandı.
Muğla’nın Milas ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde otobüs ile tırın çarpışması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı istikamette seyreden Hamit Torun yönetimindeki Villa Seyahat'a ait 34 MAA 834 plakalı otobüs İlter Durmuş yönetimindeki 48 LY 810 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ve otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar otobüs içinde alınarak ambulans teslim edildi ve sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.