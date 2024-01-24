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Ekonomi Dev Havayolu şirketi borç batağında yüzüyor! Şirket iflas eşiğine geldi, borç defterleri gün yüzüne çıktı
Ekonomi

Dev Havayolu şirketi borç batağında yüzüyor! Şirket iflas eşiğine geldi, borç defterleri gün yüzüne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 08:47:00 -
Dev Havayolu şirketi borç batağında yüzüyor! Şirket iflas eşiğine geldi, borç defterleri gün yüzüne çıktı

Ekonomik kriz dünya üzerinde etkisini gösterirken dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde dolanıyor. İflas başvurusu yapma hazırlığında olduğu belirtilen şirketin ekonomik zorluklarla başa çıkmak için yeni çözüm arayışında olduğu bildirildi. İşte tüm detaylar…

Hem Türkiye'den hem de dünyadan iflas haberleri peş peşe gelmeye başladı. Brezilya'nın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alan Gol Airlines’ın iflas başvurusu yapma hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Şirket kara kara düşünmeye başladı.

GOL AİRLİNES İFLAS BAŞVURUSU YAPACAK

Brezilya basınında yer alan açıklamalar doğrultusunda dünyaca ünlü havayolu şirketi Gol Airlines’ın iflasın eşliğinde olduğu bildirildi. Koronavirüs pandemisi derken Rusya Ukrayna savaşı ardından bir de Filistin İsrail savaşı patlak verince dünya ekonomisinde de çatırdamalar duyulmaya başladı. İflas başvurusu yapma hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen Gol Airlines’ın borçlarını ödemekte zorlandığı çözüm bulamaması durumunda iflas başvurusunda bulunacağı aktarıldı. Burundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz aylarda sermaye yapısında değişikliğe giden şirket bütün çabasına rağmen olumlu bir sonuç alamadı. Mali sıkıntılarla baş etmekte zorlanan şirket iflas başvurusu için hazırlık yapıyor.

 


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