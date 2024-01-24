Dev Havayolu şirketi borç batağında yüzüyor! Şirket iflas eşiğine geldi, borç defterleri gün yüzüne çıktı

Hem Türkiye'den hem de dünyadan iflas haberleri peş peşe gelmeye başladı. Brezilya'nın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alan Gol Airlines’ın iflas başvurusu yapma hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Şirket kara kara düşünmeye başladı.

GOL AİRLİNES İFLAS BAŞVURUSU YAPACAK

Brezilya basınında yer alan açıklamalar doğrultusunda dünyaca ünlü havayolu şirketi Gol Airlines’ın iflasın eşliğinde olduğu bildirildi. Koronavirüs pandemisi derken Rusya Ukrayna savaşı ardından bir de Filistin İsrail savaşı patlak verince dünya ekonomisinde de çatırdamalar duyulmaya başladı. İflas başvurusu yapma hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen Gol Airlines’ın borçlarını ödemekte zorlandığı çözüm bulamaması durumunda iflas başvurusunda bulunacağı aktarıldı. Burundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz aylarda sermaye yapısında değişikliğe giden şirket bütün çabasına rağmen olumlu bir sonuç alamadı. Mali sıkıntılarla baş etmekte zorlanan şirket iflas başvurusu için hazırlık yapıyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO