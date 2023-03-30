Dev şirket iflas etti: Yüzlerce şubesi olan Reno’dan haber geldi! İflaslar krizi: Yükselişi sürüyor

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Birden çok iflas haberleri geliyor. Bu gün ki haber ise Osnabrück şehrinden! Dış sebepler yanı sıra ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha iflas yolunu gösterdi.

BİNLERCE ÇALIŞANI VARDI!

Almanya'nın Osnabrück kenti merkezli ayakkabı perakendecisi Reno, iflas başvurusunda bulundu. sabah'a göre: Şirkete başvurusunun ardından iflas sürecini yönetmek üzere yönetici atandı. 180 şubesi bulunan Reno, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 1894 yılında kurulan üç bin şubeli 129 yıllık ayakkabı üretici ve perakendecisi Pölking iflasını bildirmişti.

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İflasların yükselişi sürüyor

Son yıllarda dünya genelinde ses getiren iflas ederek para sektörünün ortasına bomba gibi düşen iflaslar yaşanıyor. Kripto para borsası FTX ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İflas etmiş borsa FTX'in avukatları eski CEO'su Sam Bankman-Fried (SBF) yasal ücretlerini finanse etme isteğine tepki göstermişti. ABD merkezli Silikon Vadisi Bankası (SVB), iflasıyla piyasalarda çalkantıya yol açtı! Teknoloji start-up'larının kilit finansörlerinden biri olan, on milyarlarca dolar değerinde varlığı bulunan banka geçtiğimiz günlerde battı. İflas kanununa ilişkin ülkemizde ise son dakika haberine göre; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve çalışmalar sürüyor.

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