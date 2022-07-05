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Dünya Dev hava yolu şirketinden iflas başvurusu
Dünya

Dev hava yolu şirketinden iflas başvurusu

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, pilotların başlattığı grevin mali durumu ve likiditeyi baskın altına alması sonrasında iflas sürecini başlattı. Bu yılın başlarında kemer sıkma programı açıklayan şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 14:32:00 -
Dev hava yolu şirketinden iflas başvurusu

İskandinav hava yolu şirketi SAS, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. SAS'tan yapılan açıklamada, şirketin, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca borçlarının devam eden yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak amacıyla iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

Pilotların grevi, mali durumu baskı altına aldı

Başarısız toplu pazarlıktan sonra pilotların son günlerdeki grevi, hava yolunun mali durumunu ve likiditesini baskı altına alıyordu.

İki yıl içinde ikinci kez yapılandırma

SAS'ın, Covid-19 salgını sonrası toparlanma beklenenden daha yavaş olduğu için borç yükünü iki yıl içinde ikinci kez yapılandırmak için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kullanması dikkati çekti.

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, bu yılın başlarında bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

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