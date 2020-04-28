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Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

2020-04-28 14:43:22 -
Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

ANKARA (AA) - Güneş Sistemi'ndeki dev bir göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, "1998 OR2" adı verilen 2,4 kilometre çapındaki göktaşının Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

Yeryüzüne en yakın olacağı konumda Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak göktaşının Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından 24 Temmuz 1998'de keşfedilen "1998 OR2", bugüne dek tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olarak biliniyor.


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