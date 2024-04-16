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Yerel Dev gemi iskeleye böyle çarptı!
Yerel

Dev gemi iskeleye böyle çarptı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:16:00 -
Dev gemi iskeleye böyle çarptı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. 149’u balkonlu 630 kamarası, 7 seçkin restoranı, 8 adet bar ve lounge’u ile seyahat severlerin dikkatini çeken Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemi dün öğlen saatlerinde Ege Port Limanı’na yanaşmak için manevra yaptı. Gemi manevra yaptığı sırada duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Geminin çarpma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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