Dev firmadan bitcoin yatırıcımlarını heyecanlandıran açıklama

Kripto para piyayasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ile otomobil satışlarını başlatmış, ancak ardından askıya almıştı.

Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul etmesinden sonra gözler diğer otomobil devlerine çevrildi. ABD merkezli marka General Motors, Bitcoin ile araç satma konusuna yeşil ışık yaktı.

Elektrikli otomobil savaşlarında önde gelen firmalardan olmak için büyük yatırımlar yapan General Motors, Bitcoin ödemelerini kabul edebileceğini açıkladı.

"Değerlendirebiliriz"

General Motors'un CEO'su Mary Barra, şirketin böyle bir ihtimali elinde bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesi için bir engel olmadığını söyledi. CEO, müşterilerin talepleri doğrultusunda bu seçeneğin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Barra, müşterilerinin satın alım tecrübelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmak istediklerini ve bu nedenle müşteri talebine göre Bitcoin dahil pek çok kripto paranın kabul edilebileceğini söyledi.