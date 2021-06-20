  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Araştırma sonuçları belli olacak
Dünkü İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken rapor!
Bursa'da felaketin eşiğinden dönüldü
HDP kapatma davasında kritik gün
Ekonomi Dev firmadan bitcoin yatırıcımlarını heyecanlandıran açıklama
Ekonomi

Dev firmadan bitcoin yatırıcımlarını heyecanlandıran açıklama

General Motors’un CEO’su Marry Barra, firmanın Bitcoin ödemelerini kabul etmeye yönelik açıklamalar yaptı. Barra, bu seçeneği değerlendirebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:06:00 -
Dev firmadan bitcoin yatırıcımlarını heyecanlandıran açıklama

Kripto para piyayasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ile otomobil satışlarını başlatmış, ancak ardından askıya almıştı.

Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul etmesinden sonra gözler diğer otomobil devlerine çevrildi. ABD merkezli marka General Motors, Bitcoin ile araç satma konusuna yeşil ışık yaktı.

Elektrikli otomobil savaşlarında önde gelen firmalardan olmak için büyük yatırımlar yapan General Motors, Bitcoin ödemelerini kabul edebileceğini açıkladı.

"Değerlendirebiliriz"

General Motors'un CEO'su Mary Barra, şirketin böyle bir ihtimali elinde bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesi için bir engel olmadığını söyledi. CEO, müşterilerin talepleri doğrultusunda bu seçeneğin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Barra, müşterilerinin satın alım tecrübelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmak istediklerini ve bu nedenle müşteri talebine göre Bitcoin dahil pek çok kripto paranın kabul edilebileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay