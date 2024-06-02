Dev finalin ardından Arda Güler tartışması

Real Madrid'in Borussia Dortmund'u finalde 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmesinin ardından bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcunun kim olduğu yönünde tartışmalar yaşandı. İşte sorunun cevabı.

Real Madrid'in 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan Arda Güler, bu kupada mutlu sona ulaşan ikinci Türk futbolcu olurken, A Milli Takım düzeyinde forma giyerek kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.

BERKANT GÖKTAN, BAYERN MÜNİH'LE ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu ise Bayern Münih formasıyla Berkant Göktan olmuştu.

2000-2001 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Valencia'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. O dönem Ümit Milli Takım forması giyen Berkant Göktan 2000-2001 sezonunda B.Münih kadrosunda yer alıyordu. Ancak milli futbolcu final maçında kadroda yer almadı.

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BERKANT GÖKTAN, A MİLLİ OLMADI

Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Berkant Göktan alt yaş kategorilerinde 64 kez milli oldu ancak A Milli Takım'a seçilemedi.

ARDA GÜLER BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Takım düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası kazanan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.