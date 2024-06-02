  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!

Fransızlar ilan etti: Türkiye Togg'ları oraya gönderiyor

Amerikalılar duyurdu: Dünya devi Türk insansız helikopteri ALPİN için harekete geçiyor

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı

TOGG'a rakip geliyor! Rakip olacak markayı duyan çok ama çok şaşıracak

Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu

Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’

Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!

Bayraktar TB3 SİHA oradan havalandı! ABD şok içerisinde kaldı

Bu utanç daha ne kadar sürecek? Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü!
Spor Dev finalin ardından Arda Güler tartışması
Spor

Dev finalin ardından Arda Güler tartışması

Yeniakit Publisher
2024-06-02 01:31:00 -
Dev finalin ardından Arda Güler tartışması

Arda Güler, A Milli Takım düzeyinde forma giyerek Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu oldu.

Real Madrid'in Borussia Dortmund'u finalde 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmesinin ardından bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcunun kim olduğu yönünde tartışmalar yaşandı. İşte sorunun cevabı.

Real Madrid'in 15. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan Arda Güler, bu kupada mutlu sona ulaşan ikinci Türk futbolcu olurken, A Milli Takım düzeyinde forma giyerek kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.

BERKANT GÖKTAN, BAYERN MÜNİH'LE ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu ise Bayern Münih formasıyla Berkant Göktan olmuştu.

2000-2001 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, Valencia'yı mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. O dönem Ümit Milli Takım forması giyen Berkant Göktan 2000-2001 sezonunda B.Münih kadrosunda yer alıyordu. Ancak milli futbolcu final maçında kadroda yer almadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BERKANT GÖKTAN, A MİLLİ OLMADI

Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Berkant Göktan alt yaş kategorilerinde 64 kez milli oldu ancak A Milli Takım'a seçilemedi.

ARDA GÜLER BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Takım düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası kazanan ilk Türk futbolcu olmayı başardı.

'Bana sövecekler ama' diyen Hüseyin Çevik'ten Arda Güler'e uyarı: Allah için yapma
'Bana sövecekler ama' diyen Hüseyin Çevik'ten Arda Güler'e uyarı: Allah için yapma

Spor

'Bana sövecekler ama' diyen Hüseyin Çevik'ten Arda Güler'e uyarı: Allah için yapma

Arda Güler'e büyük fırsat: İnşallah final maçında oynarım
Arda Güler'e büyük fırsat: İnşallah final maçında oynarım

Spor

Arda Güler'e büyük fırsat: İnşallah final maçında oynarım

Ancelotti’den dev maçta Arda Güler planı!
Ancelotti’den dev maçta Arda Güler planı!

Spor

Ancelotti’den dev maçta Arda Güler planı!

Dünyada bir ilk olabilir: Arda Güler'e UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi! Sen bunu hak ediyorsun genç adam!
Dünyada bir ilk olabilir: Arda Güler'e UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi! Sen bunu hak ediyorsun genç adam!

Spor

Dünyada bir ilk olabilir: Arda Güler'e UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi! Sen bunu hak ediyorsun genç adam!

Antonio Rüdiger'den çarpıcı cevap: Sadece Allah'tan korkulur: Boşuna sevmemiş Arda Güler bu ismi…
Antonio Rüdiger'den çarpıcı cevap: Sadece Allah'tan korkulur: Boşuna sevmemiş Arda Güler bu ismi…

Spor

Antonio Rüdiger'den çarpıcı cevap: Sadece Allah'tan korkulur: Boşuna sevmemiş Arda Güler bu ismi…

Ancelotti'den beklenmedik Arda Güler açıklaması! Dev maç öncesi büyük müjde bu… Kesin oynar artık…
Ancelotti'den beklenmedik Arda Güler açıklaması! Dev maç öncesi büyük müjde bu… Kesin oynar artık…

Spor

Ancelotti'den beklenmedik Arda Güler açıklaması! Dev maç öncesi büyük müjde bu… Kesin oynar artık…

Real Madrid’e imza attı olanlar oldu! Yok böyle Arda Güler çılgınlığı
Real Madrid’e imza attı olanlar oldu! Yok böyle Arda Güler çılgınlığı

Spor

Real Madrid’e imza attı olanlar oldu! Yok böyle Arda Güler çılgınlığı

Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap
Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap

Spor

Arda Güler'den Fenerbahçe'nin paylaşımına cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23