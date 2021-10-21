Dev derbiye Aydınus atandı
Süper Lig'de yapılacak 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de yapılacak 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus