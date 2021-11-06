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Spor Dev derbide muhtemel 11'ler
Spor

Dev derbide muhtemel 11'ler

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Maç bugün saat 19.00'da başlayacak. Dev derbinin muhtemel 11'leri ise şöyle:

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:36:00 -
Dev derbide muhtemel 11'ler

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Maç bugün saat 19.00'da başlayacak. Dev derbinin muhtemel 11'leri ise şöyle:

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Necip, Vida, Umut; Souza; Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin; Kenan(Güven)

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında bugün lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugün kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

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