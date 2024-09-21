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Spor Dev derbi öncesi flaş hamle! Mert Hakan Yandaş yine yaptı yapacağını
Spor

Dev derbi öncesi flaş hamle! Mert Hakan Yandaş yine yaptı yapacağını

Yeniakit Publisher
2024-09-21 18:17:00 -

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş'tan olay bir paylaşım geldi.

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’tan flaş bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan tecrübeli orta saha oyuncusu sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynanan ve 1-0 galip geldikleri Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden anları paylaştı.

Mert Hakan Yandaş’ın videonun başındaki “Tek başıma oynayacağım sizinle, tek başıma” sözleri dikkat çekti

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