Dev derbi! İşte muhtemel 11’ler…

Ülker Stadyumu’nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis

Ligde 131. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.



Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

2 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

12.05.2013

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

10.11.2013

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.