  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş karar! Harekete geçiyorlar: 80 doların altında bulunan Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler

Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür

Araç sahipleri dikkat! Yeni elektrikli Hyundai Ioniq 5, 2023 fiyat listesi yayınlandı: Ucuz, sıfır araç kampanyaları

Altın Uzmanı Köksal Çınagil altın yatırımcısını üstüne basa basa uyardı: Altın’da kalın! İşte güncel gram altın fiyatları

Gram altın için 3 bin lira tahmini yapan Tuna Kaya tahminini güncelledi! Mart'ta o rakamı görecek

Türk konsolosluğuna alçak saldırı

İYİ Partili vekilden 15 Temmuz itirafları! Bir de keyifle anlattı

Petrol fiyatları için çok kritik! LNG patlaması milyarlarca dolarlık varlıkla sona erebilir: O bölgeden fışkırıyor!

Sarıkamış'ta otelde salonun tavanı çöktü! Bakan Koca'dan açıklama

Ev sahibi olmak isteyenlerden ilginç talep! Emlakçılar şaştı kaldı
Spor Dev derbi! İşte muhtemel 11’ler…
Spor

Dev derbi! İşte muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe ile Galatasaray, oynanacak derbi ile 396. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Derbi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 08:55:00 -
Dev derbi! İşte muhtemel 11’ler…

Ülker Stadyumu’nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 396. kez karşı karşıya gelecek. 

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Gomis

Ligde 131. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 130 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. 

Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

2 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

12.05.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

10.11.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23