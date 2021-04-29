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Ekonomi Dev Bitcoin operasyonu! Kurucu isim yakalandı
Ekonomi

Dev Bitcoin operasyonu! Kurucu isim yakalandı

ABD'de 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin akladığı iddia edilen "Bitcoin Fog" kurucusu Roman Sterlingov, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 08:46:00 -
Dev Bitcoin operasyonu! Kurucu isim yakalandı

ABD, Bitcoin üzerinden yapılan illegal işlemlerle mücadele ediyor. Bu kapsamda, 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin aklayan "Bitcoin Fog" isimli aracı şirketin kurucusu Roman Sterlingov, düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Bitcoin Fog" isimli aracı şirketin kurucusu Sterlingov, 2011'de başladığı yasa dışı faaliyeti süresince 1 milyon 200 bin adet Bitcoin'i aklamak ve lisanssız para transferleri yapmakla suçlandı.

Rusya ve İsveç vatandaşlığı bulunan Sterlingov'un akladığı paraların işlem yapıldığı zamandaki değeri yaklaşık 336 milyon dolara denk geliyor.

Kullanıcılara paraların kaynağını gizleme imkanı tanıyan "Bitcoin Fog", yasa dışı yollarla elde edilen paraların piyasaya sürülmesine yol açmıştı.

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