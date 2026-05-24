Dev 'beyaz altın' rezervi keşfedildi! 328 yıl yetecek büyüklükte!

Dağların altında keşfedilen dev “beyaz altın” rezervinin, teknoloji ve enerji sektöründe küresel dengeleri değiştirebilecek büyüklükte olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, stratejik öneme sahip rezervin mevcut kullanım hızına göre yaklaşık 328 yıl yetecek kapasitede olabileceğini belirtiyor.

ABD’nin doğusundaki Appalachian Dağları’nda keşfedilen dev lityum rezervi, teknoloji ve enerji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlara göre yaklaşık 2.5 milyon tonluk rezerv, yalnızca elektronik sektörünü değil küresel güç dengelerini de etkileyebilecek potansiyele sahip.

DÜNYANIN EN KRİTİK ELEMENTLERİNDEN BİRİ

Modern dünyanın en kritik elementlerinden biri olarak görülen lityum; cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara, elektrikli araçlardan askeri sistemlere kadar sayısız teknolojinin temelini oluşturan bataryalarda kullanılıyor. LiveScience’ın aktardığına göre Appalachian bölgesinde ortaya çıkarılan rezerv, ABD’nin yıllardır süren dışa bağımlılığını sarsabilecek büyüklükte.

328 YIL BOYUNCA YETECEK

Uzmanların hesaplamalarına göre söz konusu rezerv yaklaşık 500 milyar cep telefonu, 180 milyar dizüstü bilgisayar ya da 130 milyon elektrikli araç üretimine yetecek kapasiteye sahip. Bu miktarın, ABD’nin mevcut lityum ihtiyacını yaklaşık 328 yıl boyunca karşılayabileceği değerlendiriliyor.

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise ABD’nin Çin, Arjantin ve Şili gibi lityum üretiminde öne çıkan ülkelere olan bağımlılığını azaltabilecek olması. Son yıllarda elektrikli araç yarışının hız kazanmasıyla birlikte lityum, küresel ekonominin en stratejik kaynaklarından biri haline geldi.

'BEYAZ ALTIN' OLARAK BİLİNİYOR

Uzmanlara göre Appalachian Dağları’nın altında bulunan lityum, “pegmatit” adı verilen iri kristalli magmatik kayaçların içinde yer alıyor. Alabama’dan Maine eyaletine kadar uzanan geniş bir bölgede tespit edilen rezervin, şimdiye kadar yapılan en kapsamlı bilimsel incelemelerden biriyle ortaya çıkarıldığı belirtiliyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından jeolog Christopher Holm-Denoma, araştırmanın Appalachian bölgesindeki lityum kaynaklarına ilişkin ilk büyük bilimsel değerlendirme olduğunu ifade etti.

Ancak keşif beraberinde ciddi tartışmaları da getirdi. Uzmanlar, sert kayaçlardan lityum çıkarılmasının geniş çaplı açık ocak madenciliği gerektirdiğini ve bunun doğal yaşam alanları üzerinde büyük baskı oluşturabileceğini vurguluyor.

Biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, zehirli atık oluşumu ve yüksek sera gazı salımı gibi çevresel riskler nedeniyle, “beyaz altın” olarak anılan lityumun çıkarılma sürecinin yeni çevre tartışmalarını tetikleyebileceği belirtiliyor.