Detaylar belli oldu! Kamuya 100 bin personel alınacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta sunuş konuşmasıyla başladı. Bu hafta da salı günü bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldıktan sonra bakanlıklar ve kuruluşların 2021 yılı bütçe teklifleri görüşülmeye başlanacak.

100 bini bulacak

Bütçe teklifinin TBMM süreciyle birlikte gelecek yıl kamuya ne kadar personel alacağı da netleşmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen yaklaşık 35 binin üzerinde personel alımı yapılacak. 65 bin civarında da bütçe teklifi ile belirlenen personel alımı yapılacağı kaydedildi. Kamuya 6 bin yeni alımla engelli çalışan sayısının 64 bini geçmesi bekleniyor.

Komiser, polis memuru ile bekçi alınacak

İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personelin atamalarının devam edeceği ifade edildi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021’de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet’e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.

Başarı ödüllendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eylül ayının sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda “işgücü ve istihdam” başlığı altında kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtildi. YEP’in ilgili bölümünde, “Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır” denilmişti.