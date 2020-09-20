Destici'den sert tepki: Lanetliyorum!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Salonu’nda düzenlenen Ankara İl Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dış politikanın milli politika anlamına geldiğini söyleyen Destici, Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Libya’da hem Türkiye’nin hem de milletin ve kardeş ülkelerin haklarının ve menfaatlerinin korunması için Türkiye’nin mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Cumhur İttifakı’na karşı olan partilerin Doğu Akdeniz meselesinde dik duramadıklarının altını çizen Mustafa Destici, sınır dışındaki terör ve emperyalist oyunlarına müdahale edilmezse, yakında Türkiye’de oyunlar oynanacağını belirtti.

Yunanistan’daki bir gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki skandal manşetine de değinen BBP lideri Mustafa Destici, “Bunu lanetliyorum ve misliyle kendilerine iade ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenen söz, Türk devletine ve milletine söylenmiştir” dedi.