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Yerel Destici’den şehit düşen 4 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı
Yerel

Destici’den şehit düşen 4 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı

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Destici’den şehit düşen 4 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Destici, yayımladığı mesajında, 4 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Türk milletine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Destici, "Rabb'im şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

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