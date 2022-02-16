Destici'den şaşırtan çıkış: Bu haliyle gelirse oy vermem

İhlas Haber Ajansı muhabirine tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ara verdiği yazılarına geçtiğimiz günlerde tekrar başlayan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici’nin, Adalet Komisyonu’nun elindeki işleri henüz tamamlayamamasından ötürü TBMM’ye gelmesi gelecek aya kalan Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler için “Bu haliyle kalırsa teklife oy vermem” dediğini aktardı.

Destici'nin kastının seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesine ilişkin madde olduğunu vurgulayan Sarıkaya, “Bu, Cumhur İttifakı'ndan çekileceğim anlamına da gelmesin” diyen BBP liderinin, “İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem…” sözlerini köşesine taşıdı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bu ay sonuna kadar TBMM’ye gelmesi hedeflenen Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler gelecek aya kaldı.

Buna neden Adalet Komisyonu’nun elindeki işleri henüz tamamlayamamış olması.

Ancak Siyasi Partiler ve Seçim kanunları üzerinde Cumhur İttifakı bileşenlerinin tam mutabakat sağladığını söylemek de olası değil…

Nitekim dün TBMM’de karşılaştığım Cumhur İttifakı bileşenlerinden BBP lideri Mustafa Destici, net konuştu:

“AK Parti ve MHP Türkiye barajını %7’de tutmaya devam ediyorlar. Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem. Bu Cumhur İttifakı'ndan çekileceğim anlamına da gelmesin. İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem…”

Teklifin tamamına mı yoksa sadece %7 ile ilgili maddesine mi oy vermeyeceğini sorduğumda ise yanıtı şöyle oldu:

“Teklifin içinde beğendiğimiz olması gereken maddeler var. Kastım %7 maddesine… Ben %7 maddesine oy vermem…”

Destici, daha önce de ittifak sisteminde barajın bir öneminin kalmadığını, %3 olması gerektiğini dile getirmiş, %5 olmasına da olumlu bakacaklarının mesajını vermişti… (...)"