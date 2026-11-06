Destici'den Afyon'daki caniye dair çağrı: İbret için sallandıracaksın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırgan hakkında, "İbret için sallandıracaksın ki, bir daha kimse aklından geçirmesin" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Destici, idam cezasının geri gelmesi gerektiğini söyledi.
Destici şunları yazdı:
"İbret için sallandıracaksın ki, bir daha kimse aklından geçirmesin. Ne yapacağız, şimdi bunu 25 sene besleyip sonra da umut hakkı diyerek salacak mıyız? İdam mutlaka gelmeli."
Gündem
Afyonkarahisar'daki seri vahşette ölü sayısı 8’e yükseldi! Köy köy gezip katliam yapan katilin kimliği ve yeri tespit edildi
Gündem
Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten “MİT” yalanı
Gündem
Tüm Türkiye’nin konuştuğu katliamda yeni detaylar ortaya çıktı! Afyon’da 8 kişiyi öldüren alçak, bakın ne iş yapıyormuş
Gündem
Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş
Gündem
Afyon’da 8 kişinin katledildiği pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...