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Siyaset Destici'den Afyon'daki caniye dair çağrı: İbret için sallandıracaksın
Siyaset

Destici'den Afyon'daki caniye dair çağrı: İbret için sallandıracaksın

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Destici'den Afyon'daki caniye dair çağrı: İbret için sallandıracaksın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırgan hakkında, "İbret için sallandıracaksın ki, bir daha kimse aklından geçirmesin" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Destici, idam cezasının geri gelmesi gerektiğini söyledi.

Destici şunları yazdı:

"İbret için sallandıracaksın ki, bir daha kimse aklından geçirmesin. Ne yapacağız, şimdi bunu 25 sene besleyip sonra da umut hakkı diyerek salacak mıyız? İdam mutlaka gelmeli."

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Yorumlar

Kuzey orhun

İbret için değil bu CANİ MAHLUK 1000 DEFA ÖLÜMÜ HAK ETTİĞİ İÇİN , hiç vakit kaybetmeden hemen özel mahkeme ile 3 gün içinde MUTLAKA ÖLÜM CEZASI VERİP hemen İDAM EDİLMESİ ŞART eğer bu yapılmasa her yaşadığı gün bunun yaşamasını sağlayanlarda bu caninin yaptığı katliama ortak olmuş olurlar , bunun vebalınıda be bu Dünyada nede Ahirette verebilirler.
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