6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Akademisyen)

Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, 1944 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. 1966 yılında İstanbul İmam Hatip Okulunu bitirdi. 1970 yılında ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1967-1977 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık görevini yürüten, Bursa il müftü yardımcılığı ve Bolu Eğitim Merkezi müdür yardımcılığı yapan Kemal Sandıkçı, 1977 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsünde Hadis Anabilim Dalı Asistanı oldu.







Sandıkçı, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yüksek lisansını yaptı, doktorasını ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet S. Hatipoğlu yönetiminde tamamladı. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yardımcı doçent, 1987 yılında doçent ve 1993 yılında da profesör oldu.







Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesine ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kurucu dekan olarak atandı. 2012 yılına kadar dekanlık görevini sürdüren Kemal Sandıkçı, 2013 yılında emekli oldu. Evli ve 7 çocuk babası olan Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, 6 Kasım 2021’de (77 yaşında) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.







Kemal Sandıkçı’nın Eserlerinden bazıları:



Sahih-i Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar.

İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis.

İman Buhranı (İsâmuddin Attar).

Peygamberimizin Duaları.

Câmi’u’l-Usûl (İbnu’l-Esîr el-Cezerî,).

Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz.

Hadisler Işığında İslam, 2 cilt.

Hz. Aişe’den Beş Demet Kırk Hadis.

Yetimlere ve Yoksullara Karşı Sorumluluklarımız.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 25 madde.