Paşinyan Türkiye'ye geliyor! Erivan'dan 33 yıllık sınır için dikkat çeken mesaj
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne katılacağını açıkladı. Erivan yönetiminden Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin dikkat çeken bir mesaj daha geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 33 yıldır kapalı olan Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasının ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının her an mümkün olabileceğini belirtti.
Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'da gerçekleştirilecek uluslararası iklim zirvesine katılma planını duyururken, Erivan yönetimi iki ülke arasındaki sınırın yeniden açılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
PAŞİNYAN ANTALYA'YA GELİYOR
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye ziyaretiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmayı planladığını açıklayan Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:
"Evet, COP31'e katılmak için Antalya'ya gitme planım var."
ERDOĞAN NEW YORK'TA DAVET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında ABD'nin New York kentinde Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan Başbakanı'nı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmişti.
Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan COP31 kapsamında, 11-12 Kasım'da dünya liderlerinin katılımıyla Liderler Zirvesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Paşinyan, Türkiye'ye son çalışma ziyaretini 20 Haziran 2025 tarihinde yapmıştı.
ERİVAN'DAN SINIR AÇIKLAMASI: HER AN MÜMKÜN OLABİLİR
Paşinyan'ın Antalya ziyaretine ilişkin açıklamasının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'dan da Türkiye ile ilişkilerin geleceğine yönelik mesaj geldi.
Ermenistan Parlamentosunda gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerine katılan Mirzoyan, Ankara ile Erivan arasındaki temasların aktif ve verimli şekilde devam ettiğini belirtti.
İki ülke arasındaki sınırın açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması ihtimaline değinen Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı:
"Ermenistan-Türkiye sınırının açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması her an mümkün olabilir."
33 YILLIK KAPALI SINIRDA YENİ DÖNEM Mİ?
Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı 1993 yılından bu yana kapalı bulunuyor.
Mirzoyan, sınırın henüz açılmadığını hatırlatırken iki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinde önemli ilerleme sağlandığını kaydetti.
Ermeni Bakan, sürecin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Normalleşme süreci olgunlaştı. Taraflar birçok konuda karşılıklı anlayışa ulaştı."
Paşinyan'ın Antalya ziyaretiyle Mirzoyan'ın sınır konusundaki açıklamaları, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geleceğine yönelik diplomatik gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.