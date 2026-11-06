Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten “MİT” yalanı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir'in kaçarken kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp iki gencin otomobilini gasbettiği ortaya çıktı. Gençleri tüfekle tehdit ederek telefonlarını alan zanlı, gasbettiği araçla kaçarken çamura saplandı. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçan Özdemir, başka bir aracı daha gasbettikten sonra Eskişehir'de yakalandı. Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırılar Türkiye'yi yasa boğdu.