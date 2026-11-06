Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten “MİT” yalanı

Gökgöz, "Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112'yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı." ifadelerini kullandı.