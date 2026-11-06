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Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

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Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten “MİT” yalanı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Arif Sefa Özdemir'in kaçarken kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp iki gencin otomobilini gasbettiği ortaya çıktı. Gençleri tüfekle tehdit ederek telefonlarını alan zanlı, gasbettiği araçla kaçarken çamura saplandı. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçan Özdemir, başka bir aracı daha gasbettikten sonra Eskişehir'de yakalandı. Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırılar Türkiye'yi yasa boğdu.

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Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

İddiaya göre Arif Sefa Özdemir, ilk olarak kent merkezindeki Osman Gazi Mahallesi'nde aracına binmeye hazırlanan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Başından ağır yaralanan Postalcı hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Şüpheli daha sonra İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerine yöneldi. Burada farklı noktalarda araçlarda bulunan kişilere pompalı tüfekle ateş açtı.

#2
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken, ilk saldırıda yaralanan Sevgi Postalcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Katliamın ardından kaçan Arif Sefa Özdemir'in Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde iki gencin karşısına çıktığı ortaya çıktı. Şüpheli, arkadaşıyla birlikte otomobilde bulunan 19 yaşındaki Talha Gökgöz'e kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttı.

#3
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Gençlerin otomobilini aramaya başlayan Özdemir, araçta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını sordu. Ardından gençlerin telefonlarını alan şüpheli, yanındaki silahı çıkararak ikisini tehdit etti. Talha Gökgöz, arkadaşına tüfek doğrultulması üzerine 26 APL 557 plakalı otomobilinin anahtarını şüpheliye vermek zorunda kaldı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Talha Gökgöz, arkadaşıyla sigara içmek için yol kenarında durdukları sırada şüphelinin yanlarına geldiğini söyledi.

#4
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Gökgöz, olay anını şu sözlerle anlattı: "Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeydik. Arkadaşımla sigara içmek için durduk arabayla. Şüpheli arabayla yanımıza yanaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. O sırada arabayı aramaya başladı. Uyuşturucu madde var mı diye sordu. Telefonlarımızı aldı. Arabadan silah çıkardı, mermi de koyunca bizi öldüreceğini düşündüm sonra da arabayı alıp gidecek zannettik."

#5
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Şüphelinin davranışlarından korktuklarını belirten Gökgöz, aracın içinde içki şişeleri gördüklerini ve Özdemir'in alkollü olduğunu düşündüklerini söyledi. O sırada Afyonkarahisar'daki cinayetlerden haberdar olmadığını anlatan genç, arkadaşının hayatından endişe ettiği için otomobilin anahtarını teslim ettiğini belirtti.

#6
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Gökgöz, "Arkadaşıma doğru çevirdi ben de anahtarı çıkardım. Telefonlarımızı attırdığı uçurumdan alıp 112'yi aradık. Arabasında içki şişeleri vardı, alkollü olduğunu anladık ve çok fazla kimlik de sormadık. Benim cinayetlerden haberim olmadığı için arabayı alıp kaçacağını düşündüm. Korku dolu bir süreçti. Arkadaşıma tüfek doğrultunca ona bir şey olmasın diye ben anahtarı verdim. Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Gençlerin otomobilini gasbeden Özdemir, araçla Taşlık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Ancak otomobilin çamura saplanması üzerine yoluna devam edemedi. Aracı bulunduğu yerde bırakan şüpheli, bir süre yaya olarak kaçtı. Talha Gökgöz, otomobilinin bulunduğu noktayı anlatırken, "Arabayı da bu mevkide çamura kaptırmış devam edememiş. Yaya olarak kaçmış." dedi. İlk otomobili çamura saplanan Arif Sefa Özdemir'in kaçışını sürdürebilmek için başka bir otomobili daha gasbettiği ortaya çıktı.

#8
Foto - Vay alçak herif vay! Afyon’da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katilden pes dedirten "MİT" yalanı

Güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışması sonucunda şüpheli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Yakalama sırasında şüphelinin kullandığı aracın lastiklerine ateş edildiği bildirildi. Operasyonda iki jandarma personelinin hafif yaralandığı da öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Yorumlar

Saim genç

ABD yargısı GİBİ mahkeme kararlarını jüri üyeleri karar versin anayasa babayasa ile vakit kaybedilmesin Not Bu adam idamlık değilde ne

Mehmet

İdam, idam, idam
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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