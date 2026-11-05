Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı
Afyonkarahisar’dan gelen korkunç haber tüyler ürpertti. İHA’nın aktardığına göre iki araçtan 5 kişinin cesedi çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Afyonkarahisar’dan gelen korkunç haber tüyler ürpertti. İHA’nın aktardığına göre iki araçtan 5 kişinin cesedi çıktı.
Alınan bilgiye göre olay, İhsaniye ilçesinde bağlı Kıyır köyü yakınlarında gerçekleşti.
İki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23