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Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

Afyonkarahisar’dan gelen korkunç haber tüyler ürpertti. İHA’nın aktardığına göre iki araçtan 5 kişinin cesedi çıktı.

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Foto - Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

Alınan bilgiye göre olay, İhsaniye ilçesinde bağlı Kıyır köyü yakınlarında gerçekleşti.

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Foto - Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

İki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu.

#3
Foto - Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

#4
Foto - Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#5
Foto - Afyon'da korkunç olay! İki araçtan cesetler çıktı

Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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