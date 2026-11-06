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Siyaset Fidan, Erhürman ile görüştü
Siyaset

Fidan, Erhürman ile görüştü

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Fidan, Erhürman ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya geldi. Bakan Fidan Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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