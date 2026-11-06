40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Geride kalan bölümde topladığı 25 puanla (8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de iç saha rekorunu egale etmek istiyor. LİGDE İLK KEZ KARŞILAŞACAK Galatasaray, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile tarihlerinde ilk kez lig maçında karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar rakibini ilk kez konuk ederken, geçmişte yalnızca Ziraat Türkiye Kupası’nda iki kez rakip olmuş ve o karşılaşmalardan birer galibiyetle ayrılmıştı.