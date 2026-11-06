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40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

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40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlamaya hazırlanıyor. İç sahadaki namağlup serisini devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında puan alması halinde kulüp tarihindeki 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.

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Foto - 40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Geride kalan bölümde topladığı 25 puanla (8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) liderlik koltuğunda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de iç saha rekorunu egale etmek istiyor. LİGDE İLK KEZ KARŞILAŞACAK Galatasaray, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile tarihlerinde ilk kez lig maçında karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar rakibini ilk kez konuk ederken, geçmişte yalnızca Ziraat Türkiye Kupası’nda iki kez rakip olmuş ve o karşılaşmalardan birer galibiyetle ayrılmıştı.

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Foto - 40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

SÜPER LİG’DE 40 MAÇTIR EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Galatasaray, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı son 40 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’de son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park’ta çıktığı 40 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 40 maçın 32’sini kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da yenilmeyerek seriyi 41 maça çıkarması durumunda, Mayıs 2017 - Kasım 2019 döneminde elde ettiği kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale edecek.

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Foto - 40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

5 MAÇLIK SERİ Galatasaray, oynadığı son 5 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılarak seri yakaladı. Süper Lig’de dış sahada Gençlerbirliği’ni 1-0, evinde Fenerbahçe’yi 1-0 ve deplasmanda Konyaspor’u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Barcelona yenilgisinin ardından çıktığı mücadelelerde deplasmanda Lille’i 4-2, sahasında ise Stuttgart’ı 2-0 devirdi. Ligde son 9 maçın 8'ini kazanan ve bu süreçte 21 gol atan sarı-kırmızılılar, tek yenilgisini Trabzonspor deplasmanında alırken, Amed Sportif Faaliyetler karşısında kazanarak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

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Foto - 40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

SANCHEZ, LEAO VE SALLAI SINIRDA Süper Lig’de Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek Galatasaray’da Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç futbolcu yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde milli aranın ardından oynanacak Samsunspor maçında takımlarını yalnız bırakacak. ABDÜLKERİM BARDAKCI FORMA GİYEMEYECEK Galatasaray’da kaptan Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç men cezasına çarptırılan 32 yaşındaki tecrübeli stoper, bu mücadeleyle birlikte cezasını tamamlayacak.

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