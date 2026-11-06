40 maçtır bileği bükülmüyor! Galatasaray rekor için sahada

SÜPER LİG’DE 40 MAÇTIR EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Galatasaray, Süper Lig’de taraftarı önünde çıktığı son 40 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’de son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0’lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park’ta çıktığı 40 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 40 maçın 32’sini kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da yenilmeyerek seriyi 41 maça çıkarması durumunda, Mayıs 2017 - Kasım 2019 döneminde elde ettiği kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu egale edecek.