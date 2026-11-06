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Dünya Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı!
Dünya

Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı!

Yeniakit Publisher
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Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı!

Azerbaycan'daki okul kıyafeti düzenlemesi Bakü'deki özel okullara da yansıdı. Veliler, bazı özel okulların başörtülü öğrencilere 20 gün süre tanıdığını ve yeni kayıtları durdurduğunu belirtirken uluslararası örgütlerden tepki geldi.

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanmaya başlanan yeni kıyafet düzenlemesinin ardından başörtülü öğrencilere yönelik kısıtlamaların Bakü'deki özel okullara da yansıdığı bildirildi. Bölge basınında yer alan haberlere ve velilerin aktarımlarına göre, bazı özel okul yönetimleri, başörtülü öğrencilerin ailelerine çocuklarının başörtülerini çıkarmaları için 20 gün süre tanıdı.

NAKİL VE KAYIT İŞLEMLERİ DURDURULDU

Azerbaycan merkezli Qəzetçi'nin haberine göre, devlet okullarından uzaklaştırılan başörtülü öğrencilerin özel okullara nakil ve kayıt kabul işlemleri 2 Kasım itibarıyla durduruldu. Veliler; Simurq, Hədəf, Atatürk ve Dəyanət liseleri gibi kurumlara yaptıkları başvurularda boş kontenjan bulunmadığı veya Eğitim Bakanlığı'ndan talimat beklendiği gerekçesiyle reddedildiklerini belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan okul temsilcileri, özel kurumların da devletin belirlediği kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

 

DÜZENLEMENİN HUKUKİ ALTYAPISI VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Tartışmaların odağındaki uygulama, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül'de kabul ettiği 309 sayılı karara dayanıyor. Metninde "hicab" veya "başörtüsü" ifadesi doğrudan yer almayan düzenleme, okul formasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan unsurların kullanımını yasaklıyor.

Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Gurbanov ise, devlet okulları için belirlenen kıyafet kurallarının özel okulları doğrudan kapsamadığını söyledi. Ancak Gurbanov, özel genel eğitim kurumlarının kendi tüzükleri doğrultusunda kıyafet kuralları belirleyebileceğini ifade etti.

Yaşanan gelişmeler üzerine 11 velinin İnsan Hakları Komiserliği'ne (Ombudsman) başvurduğu bildirilirken, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü uygulamayı eğitim ve din özgürlüğü açısından ayrımcı olarak nitelendirerek kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

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