Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İngiliz devi Manchester United, Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz devi Manchester United, Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınının haberine göre Premier Lig ekibi, gelecek sezon kadrosunu yeniden yapılandırmak ve zirveye oynayacak bir takım kurmak amacıyla Arda Güler'i ana transfer hedefi olarak belirledi.
150 MİLYON EURO
21 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın 150 milyon euroluk bonservis teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.
Manchester United yönetiminin, Real Madrid'i ikna etmek için bu tutarda bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.
BU SEZON ÇOK İYİ GİDİYOR
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol ve 6 asist kaydetti. Milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in AEK'yı 3-2 yendiği maçın kadrosuna alınmamıştı.