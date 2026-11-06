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Spor Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!
Spor

Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!

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Ne Real verir ne de o gider... Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif!

İngiliz devi Manchester United, Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz devi Manchester United, Arda Güler için 150 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınının haberine göre Premier Lig ekibi, gelecek sezon kadrosunu yeniden yapılandırmak ve zirveye oynayacak bir takım kurmak amacıyla Arda Güler'i ana transfer hedefi olarak belirledi.

 

150 MİLYON EURO

21 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın 150 milyon euroluk bonservis teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

Manchester United yönetiminin, Real Madrid'i ikna etmek için bu tutarda bir teklif sunmayı planladığı aktarıldı.

 

BU SEZON ÇOK İYİ GİDİYOR

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol ve 6 asist kaydetti. Milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in AEK'yı 3-2 yendiği maçın kadrosuna alınmamıştı.

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Harun

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