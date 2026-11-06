Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışı sırasında karşılaştığı çobana söyledikleri ortaya çıktı. Eskişehir'de gasbettiği araç çamura saplanınca ikinci bir araç daha çalan zanlı, bu sırada kendisini fark ederek el feneri tutan çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek şüphe çekmemeye çalıştı. Afyonkarahisar’daki kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Özdemir, rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi.