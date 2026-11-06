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Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş

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Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışı sırasında karşılaştığı çobana söyledikleri ortaya çıktı. Eskişehir'de gasbettiği araç çamura saplanınca ikinci bir araç daha çalan zanlı, bu sırada kendisini fark ederek el feneri tutan çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek şüphe çekmemeye çalıştı. Afyonkarahisar’daki kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Özdemir, rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi.

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Foto - Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş

Şüphelinin gasbettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarında tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı burada terk etmek zorunda kalan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgede kaçışını sürdüren şüpheli, Kuyucak Mahallesi’ne geçerek bu kez Recep Özçimen’e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı gasbetti.

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Foto - Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş

Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Kuyucak Mahallesi’nden fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek ele geçirildi.

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Foto - Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş

Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi. Aracı gasp edilen Recep Özçimen’in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı.

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Foto - Söyledikleri kan dondurucu! 8 kişiyi katleden Afyon canisi, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana bakın ne demiş

Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı: “Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

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