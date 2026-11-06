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Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

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Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

Katliamın biçerdöver işi yapan şahıslarla yaşanan alacak verecek kavgasının ardından kurulan pusuyla başladığını öne süren Adatepe, zanlının kaçarken araç değiştirmek için önüne çıkan vatandaşlara ve öğretmenlere kurşun yağdırdığını iddia etti.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü olan Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.

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Foto - Afyon’da 8 kişiyi katletmişti: İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu vahşetin sebebi

Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

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