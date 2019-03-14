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Destici: BBP 30 ilde patlama yapacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı TV progrmaında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. BBP lideri Destici, partilerinin illerde patlama yapacaklarını söyleyerek "31 Mart gecesi en çok BBP konuşulacak" dedi

14 Mart 2019 Perşembe 06:26
Destici: BBP 30 ilde patlama yapacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Destici'nin açıklamalarından satır başları:

"Bazı partiler örtülü ittifak yapıyorlar! bu çok tehlikeli"

Biz vatandaşlarımızın oylarına talibiz. O oylar niye oraya gittin. Bunun en büyük sebebi geçmişte PKK'nın muhatap alınmasıydı. Bunlar muhatap alırsa meşrulaşır. Burada konuşulacaksa o bölgedeki bütün siyasi partilerin önderleriyle konuşulması gerektiğini söyledik. Bazı siyasi partilerimiz örtülü ya da açık siyasi bölücülerle seçimlerde iş birliği yapıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. İstanbul'u almak için veya başka bir yeri onlarla örtülü işbirliği yapanlar bir nevi vatana ihanet etmişlerdir. Listelerinde PKK sempatizanları var. Bu yolla siyasette meşrulaştırılıyorlar. Ben bunun ülkeye zarar getireceğini düşünüyorum ve o partileri uyarıyorum.

"Mesele yerel seçimlerde işbirliği değil beka meselesidir"


Bizim Cumhur İttiakı'yla olan birlikteliğimiz 15 Temmuz darbesiyle başladı. 16 Nisan referandumunda sistem değişikliğine MHP ile BBP evet dedi. Bizi ittifakımız desteğiyle sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Baktığınızda her yerde ittifak yok. Mesele yerel seçimlerde işbirliği meselesi değil. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istikbali ve istikbali noktasında Cumhur İttifak'a bağlıyız.

"BBP 30 ilde patlama yapacak! 31 Mart gecesi BBP konuşulacak"

Şu anda beldelerle birlikte 400'ün üstünde adayımız var. Hem oy anlamında en yüksek oyu alacağız Allah'ın izniyle. En çok belediye başkanlığını kazanacağız. Patlama yapacağımız iller var. Erzurum, Sakarya, Konya, Yozgat, Sivas'ta patlama yapacağız. Eskişehir, Ankara, Manisa'da patlama yapacağız. 20-30 ilde BBP patlama yapacak. 31 Mart akşamı bazıları hayret içinde kalacak. Sahada adaylarımız her türlü yokluğa rağmen inanılmaz bir şekilde çalışıyorlar.

"Bu ittifak yasasıyla birlikte adeta baraj kalkmış oldu

Türkiye iki partili sisteme gitmez. Barajı kaldırmadılar, ittifak yasasını getirdiler. Önümüzdeki günlerde seçime giren parti sayısı artacak. Bu ittifak yasasıyla birlikte adeta baraj kalkmış gibi oldu. Türkiye'de herkesin parti kurma özgürlüğünün olduğunu düşünüyorum. Dönemini tammalamışsa, tekrar hizmete talip olmak isterse, partisi aday göstermemişse gidip bir başka aday olabilir.

"Seçim sonuçları Türkiye'de bazı şeylerde belirleyici olacak"

Yeni parti kurmanın kendine göre zorlukları var. Başarılı olunur mu, beklenti nedir, hedef nedir bilemiyorum. Biz onların dışındayız. Biz fikir ve misyon hareketiyiz. Fikrimizi yaşatabiliyor muyuz, inandığımızı söyleyebiliyor muyuz? Ülkemize, milletimize hizmet edebiliyor muyuz buna bakıyoruz. Yerel seçim sonuçları Türkiye'de bazı şeyler için belirleyici olacak. Türkiye'de siyasi istikrar ile ekonomik istikrar at başı gidiyor. Ayakları yere basmış bir ekonomimiz yok. Siyasi istikrar korunduğu sürece diğer seçime kadar böyle bir ihtiyaç olmaz. Siyasi istikrar bozulursa böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir.

"Parti seçmenlerinin bazıları sandığa gitmeyebilir"

Yüzde 12-13 bir kararsız seçmen var. İttifakların seçime katılımı düşüreceğini düşünüyorum. Öyle seçmen var, kendi partisinden başka partiye oy vermez. İttifak yapan bütün partilerin seçmenlerin bazıları sandığa gitmeyebilir. Bu seçim çok sürprizlere açık seçim olacak. 2 ile 2, 4 etmeyecek mesela. 2 ile 2, 5 edebilecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 06:26
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Sakarya
  4. Manisa
  5. Konya
  6. İstanbul
  7. Eskişehir
  8. Erzurum
  9. Ankara
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