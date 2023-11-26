Destek ödemelerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.