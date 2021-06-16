Destek miktarını yüzde 65 artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretimi arttırmak için önemli adımlar attıklarını söyledi. Pakdemirli, bu adımlar sayesinde tarımda ilerleme kat edildiğini vurguladı.

Çiftçiye yardım ediliyor

Pakdemirli, üretici ile yatırımcıya yardım etiklerine dikkat çekti. Pakdemirli, AK Parti hükümetleri tarafından 2002 sonrasında tarımsal desteklerin arttırıldığını ve sınırlı müdahale alımında bulunulduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında desteklerin daha da yukarı taşındığı ve etkin müdahale alımlarının uygulandığı bilgisini paylaştı.

Verimlilik yükseltildi

Bakan Pakdemirli, nakdi desteklerin sağlandığını ayrıca müdahale alımları ve altyapı yatırımları yapıldığını anlattı. Tarımda verimliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için ellerindeki en önemli araçlardan birisinin tarımsal destekler olduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu: “Son 3 yılda tarımsal destek miktarını yüzde 65 arttırarak 24 milyar liraya çıkardık. Desteklere yeni konuları dahil ettik. Bazı önemli destek kalemlerinde de ciddi artışlar sağladık. Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 katlık rekor artış gerçekleştirdik. 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2020’de 22 milyar liraya yükselttik. 2018-2020 döneminde ise 51.6 milyar lira destek ödemesi yaptık. Üretici dostu politikalarla alım fiyatlarını belirledik.” Pakdemirli, kırsal kalkınma desteklerine de değindi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2017 yılında uygulanmaya başlanan ve 2023 yılı sonuna kadar devam edecek olan IPARD II Programı kapsamında bugüne kadar 5.5 milyar lira yatırım tutarına sahip 5 bin 711 projeye toplam 2.5 milyar lira hibe ödemesi yapıldığını anımsattı.

1 milyarlık hibe

Program çerçevesinde 2020 yılında salgının ortaya çıkardığı tüm olumsuz koşullara rağmen yoğun bir çalışmayla yaklaşık 1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğine işaret eden Pakdemirli, şu açıklamalarda bulundu: “2021 yılında önceki yıllara kıyasla en yüksek ilk çeyrek ödeme performansı gerçekleştirildi. Mayıs ayı sonu itibarıyla 577 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. 2021 yılı sonuna kadar ise yatırım aşamasında olan 3 bin 422 projeden bu yıl içerisinde tamamlanacak olanlara 2.1 milyar lira hibe ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu hibe desteği ile kırsal alanlarımızda yaklaşık 4.5 milyar lira tutarında yatırım yapılacak olup 10 bin yeni istihdam imkanı oluşturulacak.” Bu yıl bütçesi 195 milyon Euro’ya çekilen 10. Başvuru Çağrısı kapsamında sunulan bin 940 projenin değerlendirmesinin devam ettiğine ve uygun bulunan yatırımlarla sözleşme imzalanacağına dikkat çeken Pakdemirli, “Böylece desteklenecek proje sayısı ve 2023 sonuna kadar yapılacak ödeme miktarı artacaktır ayrıca yeni istihdam imkânları oluşturacaktır” dedi. Pakdemirli, bu yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 925 ekonomik yatırım projesine 888 milyon lira; 2 bin 351 altyapı yatırım projesine ise 196 milyon lira olmak üzere 1.1 milyar lirası hibe olarak toplam 2.3 milyar liralık yatırım yapılacağını bildirdi. “Toplam 3 bin 456 kırsal kalkınma projesiyle 9 bin 824 kişi için istihdam oluşturulacak” ifadesini kullandı.

Projelere katkı

Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında suyu daha etkin kullanmak için bu yıl 150 milyon lira hibeyle çiftçilerin projelerini destekleyecekleri sözü verdi. Lisanslı depoculuk alanında da destek sağladıklarını hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti: “Lisanslı depolara, lisanslı depoculuk desteklemelerinin başladığı 2014 yılından 2017’ye kadar 28,5 milyon lira, 2018-2021 yıllarında ise 235.8 milyon lira kira desteği ödenmiştir. Lisanslı depolara toplam ödenen destek miktarı 264.3 milyon liradır. Ayrıca 2019 yılından itibaren ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteği olarak bugüne kadar 83 bin 929 üreticiye 116.7 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır.” Pakdemirli, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin de pilot olarak İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya’da uygulandığına temas etti. 2020 yılında hibe sözleşmesini imzalayan ve işlemlerini tamamlayan 98 proje sahibine 9.7 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldığını duyurdu. Bekir Pakdemirli, 11.9 milyon lira tutarında yatırımın faaliyete geçmesinin sağlandığını belirtti.

Önemli avantaj

“Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri kırsal mahalleye artık dönebilecekler. Bu sayede Kırsal mahallenin avantajlarından köylerimiz yararlanacak” diyen Bakan Pakdemirli, şunları aktardı: “Tarımsal üretim amacıyla kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken olarak kullanılan binalar emlak vergisinden muaf olacak. Tarımsal amaçlı ve diğer yapılar için alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak. Alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanacak, İçme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin iş yerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Ayrıca daha önceden orman köyü veya orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan istifade eden yerler de aynı imkânlardan yararlanacak.”

Kesintisiz büyüme sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 20201’in ilk çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 7.5 büyüdüğünü söyledi. Sektörde büyümenin kesintisiz 10 çeyrektir devam ettiğine dikkat çekti. Türkiye’nin tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, “Ama buna rağmen tarımsal hasıla bakımından son 10 yıldan beri Avrupa’da ve dünyada ilk sıralardayız. Bu bağlamda 2005-2019 döneminde tarımsal hasılada Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 7’nci sırada bulunmaktayız” değerlendirmesini yaptı. Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti: “Tarım sektörü 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15’inde büyüdü. 2003-2020 döneminde Türkiye’de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. 2018 yılında tarım yüzde 2.1, 2019 yılında yüzde 3.7, 2020 yılında ise yüzde 4.8 büyüdü. Türkiye’de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyüyor olması önemli. Bu verileri hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum.” Pakdemirli, 2020 yılında 205 ülkeye bin 982 çeşit tarımsal ürün ihraç edildiğini bildirdi. Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu dönemde 20.7 milyar dolar ihracat, 15.2 milyar dolar ithalat yapıldı. Dış ticaret fazlası ise 5.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ülke olarak dış ticaret fazlası veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ise yakalanan başarıda önemli bir etkendir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bitkisel ürünler ihracatı kapsamında ilk 4 ayda 7 milyar 624 milyon dolar, hayvansal ürünler ihracatı çerçevesinde ise 421 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleşti.”