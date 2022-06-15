Destek değil köstek oldu! Akşener'den Miço'ya ve Yunan'a cesaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime de değinen Akşener, hükümete destek olmak yerine yine şaşırtmayarak köstek olmayı tercih etti.

Yunanistan'ın suçlarıyla ilgili tek kelime etmedi

Akşener konuşmasında, Yunanistan'a karşı net tavır ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Yunanistan hükümetinin adaları silahlandırması, Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırlar sergilemesi ve hava sahası ihlallerini görmezden gelen Akşener, "Türkiye olarak, Yunanistan ile davamızda sonuna kadar haklıyız. Ama Sayın Erdoğan yüzünden haksız duruma düşmekten kaygılıyız. Çünkü bugün; ‘Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum diyen sayın Erdoğan’ın, Yarın ‘Şaka yapmıştım’ deme ihtimali olduğunu, gayet iyi biliyoruz. Bugün ‘Benim için Miçotakis diye biri yok’ diyen sayın Erdoğan’ın; yarın ‘Kardeşim Miçotakis’le, aramızı bozmaya çalıştılar’ diyerek işin içinden sıyrılıp Türkiye’yi de taca çıkarabileceğini de çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.