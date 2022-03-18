Destanın 107. yıldönümüne armağan

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Dünyanın şahit olduğu en büyük savunma savaşı olan ve ecdadımızın tarih yazdığı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünü şükür dualarıyla anıyoruz.

Şehidleri dualarla anıyoruz

Bizleri bağımsız bir devlette yaşatmak uğruna canlarından geçen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?” dizeleriyle abideleştirdiği Gelibolu Savaşı’nda İstanbul’dan Erzurum’a, Halep’ten Şam’a, İzmir’den Beyrut’a, Maraş’tan Nablus’a, Kütahya’dan Yanya’ya Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından cepheye koşan 250 bin Mehmetçiğimiz şehit oldu. 7 düvelin acımasızca üzerimize saldırdığı Çanakkale’de imandan bir duvar ören Mehmetçik, şer imparatorluğu İngiltere’nin öncülüğünde bir araya gelen Fransa, İtalya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralyalı haçlı birliklerinin ümmetin izzet-i şerefini çiğneme girişimine, “Çanakkale geçilmez” diyerek geçit vermedi. Halen dahi bu çapta bir deniz savaşına şahit olmayan dünya, Müslümanları boğmak için teknolojinin en son imkânlarıyla üzerimize çullandı.

İman gücüyle gelen zafer

Şükür duaları ve hamd secdeleriyle yâd ettiğimiz zafer, sadece milletimizin değil dünya tarihinin de seyrini değiştirdi. 18 Mart 1915’te gerçekleşen Osmanlı’nın muazzam zaferi sonrası Çarlık Rusya yıkıldı, haçlı ittifakı büyük bir darbe aldı ve emperyalistlerin topraklarımızla ilgili kirli hevesleri kursaklarında kaldı. Haçlılar, büyük kayıplar vererek Çanakkale Boğazı’nın geçilemeyeceğini öğrendi. Bir varoluş mücadelesi verdiklerinin farkında olan atalarımız, düşmana boğazın serin sularına gömdü. Ve bugün açılan “1915 Çanakkale Köprüsü” ecdadın mirasına en büyük armağan olarak tarihe geçiyor....