Destan dizisinden kahreden haber

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolünde yer aldığı Destan dizisi sezonun en dikkat çeken yapımlarından birisi oldu. atv ekranlarında salı günü yayınlanan diziyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Kulislerde özellikle bir haftadır dolaşan iddialara göre, fenomen dizi gelecek sezonun ilk bölümlerinde ekranlara veda edecek. Ancak bu konuda Bozdağ Film'den bir açıklama yapılması bekleniyor.

atv ekranlarında dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla macerasını sürdüren Destan dizisiyle ilgili şok edecek bir iddia ortaya atıldı. Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan dizisi ilk sezonuyla izleyici tarafından çok sevilmişti. Son günlerde kulislerde bomba bir iddia dolaşmaya başladı. Söylentilere göre dizinin senaristleri Selim Bayraktar'ın vedasının ardından duygu yüklü final sahnelerini yazıyor. Eğer iddialar gerçekleşirse dizi ikinci sezonun ilk bölümlerinin ardından ekranlarda macerasını sonlandıracak.

Destan dizisiyle ilgili şok edecek bir haber konuşuluyor. Kulislerde bomba bir iddia dolaşmaya başladı.

Finali yazılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaristleri Selim Bayraktar'ın vedasının ardından duygu yüklü final sahnelerini yazmaya başladı.

Eğer iddialar gerçekleşirse dizi ikinci sezonun ilk bölümlerinin ardından ekranlarda macerasını sonlandıracak.