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Medya Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi ne zaman başlar?
Medya

Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi ne zaman başlar?

Akkız dizisi ne zaman? Destan dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Yayımlanan fragmanıyla dikkat çeken dizinin ne zaman ekrana geleceği ise merak konusu. Peki, Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi İstanbul’da mı çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 12:36:00 -
Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi ne zaman başlar?

Son yıllarda tarihi diziler büyük ilgi görüyor. Son olarak Destan isimli dizinin ilk fragmanı yayımlandı. ATV ekranlarında yayımlanan fragmanın ardından pek çok kişi ‘Destan dizisi nerede çekiliyor?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisi ne zaman başlar?

Milyonların dikkatini çeken Destan dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Mehmet Bozdağ’ın yapım ve proje tasarımını üstlendiği Destan dizisinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'a ait. Dizisinin yönetmenliğini ise Emir Khalilzadeh yapıyor.

Destan dizisi Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yıllarda geçiyor ve büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı dizinin konusunu oluşturuyor.

Destan dizisinin büyük bölümü İstanbul Beykoz Riva’da bulunan dev platolarda çekiliyor. Destan dizisinin 1.bölümünün ekrana geleceği tarih henüz açıklanmadı. Dizinin kasım ayı gibi izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları
Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

Medya

Destan dizisinin konusu ne? Akkız Destan dizisi oyuncuları

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