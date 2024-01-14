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Gündem Dertleri şehitler değil seçim ittifakı! Erdoğan ile görüşen Akşener'i sattılar bile
Gündem

Dertleri şehitler değil seçim ittifakı! Erdoğan ile görüşen Akşener'i sattılar bile

Yeniakit Publisher
2024-01-14 17:28:00 -
Dertleri şehitler değil seçim ittifakı! Erdoğan ile görüşen Akşener'i sattılar bile

CHP ile ittifaka kapıları kapatmasının ardından CHP yandaşları tarafından hedefe konan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sol kesimden tepkiler sürüyor. Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı telefon görüşmesi sonrası Mine Kırıkkanat, Akşener'i eleştirerek, "Akşener'in kimin bacısı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

Mine Kırıkkanat Akşener'in görüşmesinden rahatsız oldu

Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı görüşme CHP yandaşlarını rahatsız etti. Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'i eleştirdi. Türkiye'nin ortak gündemi üzerinden Erdoğan'la görüşen Akşener'i hedef alan Kırıkkanat, "Meral Akşener'in de kimin bacısı olduğu ortaya çıktı. Kocaman bir hayal kırıklığısınız" ifadelerini kullandı.

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